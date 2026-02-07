Haberler

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 688 hap ve esrar ele geçirildi, 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 688 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Sakarya Mahallesinde bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 680 adet captagon, 8 adet Lyrica hap ile bir miktar esrar maddesi ele geçirilirken, A.A, B.A., E.Ş., Y.A., M.A. ve A.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ile B.A., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.Ş., Y.A., M.A. ve A.A. serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
