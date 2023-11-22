Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 64 Kişi Gözaltına Alındı

Bursa'da yapılan özel harekat ve helikopter destekli operasyonda uyuşturucu satıcılarına yönelik 64 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Bursa'da teknik ve fiziki takibi yapılan uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat ve helikopter destekli şafak operasyonunda 64 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonun detaylarını paylaştı.

Yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hedefteki 64 kişininin tamamının gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan yürütülen yapılan soruşturma kapsamında; Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 64 şüpheliye yönelik olarak 22.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda; 64 şüphelinin tamamı yakalanmış olup, Bursa İl

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam etmektedir. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda; 10.2 kg Metamfetamin, 2.7 kg Bonzai, 709 gram esrar, 6 adet tabanca, 3 adet tüfek, 104 bin 500 lira ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan aramalarda "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma, Sağlama veya Kullanma" suçlarından haklarında 2 yıl ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan

58 sanık yakalamıştır. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde özel harekat ve hassas köpeklerin de katıldığı helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 64 kişinin sorgusunun sürdüğü, mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - BURSA