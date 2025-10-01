Haberler

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 450 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 450 Gram Bonzai Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evinde yapılan aramada 450 gram bonzai ele geçirilen Hıdır Y. tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evinde yapılan aramada 450 gram bonzai ele geçirilen Hıdır Y. (55) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, çok miktarda uyuşturucu olduğu ihbarıyla, savcılık talimatıyla bir eve baskın düzenledi. Evdeki aramada 450 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan Hıdır Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyiz

Meclis'te üstüne basa basa söyledi: Bir dejavuya izin vermeyeceğiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son günlerin en çok tartışmalı konusu! Özgür Özel'den dikkat çeken KAAN hamlesi

Son günlerin en tartışmalı konusu! Özel'den dikkat çeken KAAN hamlesi
Erdoğan'ın 'Kökünü kurutacağız' dediği konu yargı paketinde! Bakan Tunç detayları verdi

Erdoğan'ın işaret ettiği konu yargı paketinde! Bakan detayları verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.