Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 450 Gram Bonzai Ele Geçirildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evinde yapılan aramada 450 gram bonzai ele geçirilen Hıdır Y. (55) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, çok miktarda uyuşturucu olduğu ihbarıyla, savcılık talimatıyla bir eve baskın düzenledi. Evdeki aramada 450 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan Hıdır Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.