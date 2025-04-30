Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerasına bant atan isim de tutuklular arasında
Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Pervin Buldan üzüntüden çöktü
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis saklandığı yerde böyle yakaladı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında 3,2 kilogram sentetik uyuşturucu, 2,7 kilogram kokain, 1500 kök Hint keneviri ve diğer uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.

Bursa'da polis ekiplerince dron ve uyuşturucu arama köpeği destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerine 4 özel harekat ve 4 çevik kuvvet ekibi, 4 dedektör köpeği, 4 insansız hava aracı ve 100 ekip halinde 600 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak ve örgüt faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından 41 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 3,2 kilogram sentetik uyuşturucu, 2,7 kilogram kokain, 1500 kök Hint keneviri bitkisi ve bitkilerin yetiştirilmesine yönelik oluşturulmuş düzeneklerde kullanılan çeşitli malzemeler, 30 bin sentetik hap, 2,3 kilogram sentetik kannabinoid ham maddesi, 250 gram esrar, 160 sentetik ecza hap, 35 gram sentetik kannabinoid, 3 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 2 hassas terazi ve 180 bin lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, şüphelilere ait bir iş yerinde özel ışıklandırılmış gizli alanda düzeneklerle Hint keneviri yetiştirildiği, bir tırda yapılan aramalarda ise aracın gizli bölmelerine çok miktarda uyuşturucu saklandığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.