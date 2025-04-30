Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 41 Gözaltı ve Çok Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bursa'da, 600 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 41 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de yer aldığı toplam 600 polisin katılıyla düzenlenen operasyonda 4 eğitimli köpek ve 4 İHA kullanıldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 kilo 200 gram metamfetamin, 2 kilo 700 gram kokain, 1500 kök Hint keneviri bitkisi ve bitkilerin yetiştirilmesine yönelik oluşturulmuş düzeneklerde kullanılan çeşitli materyaller, 30 bin ecstasy hap, 2 kilo 300 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 250 gram esrar, 160 sentetik hap, 35 gram sentetik kannabinoid, 3 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 2 hassas terazi, 180 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 41 şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber: Barış YILMAZ Kamera: BURSA,