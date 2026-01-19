Haberler

Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

Bursa'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda dört şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Bursa'da polisin uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, D.K, M.K. ve E.T.'yi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan Y.D.'nin (68), evine operasyon düzenledi.

Y.D.'nin ikametinde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 16 fişek, 88 bin 655 lira, 355 avro, 431 dolar ve 25 paund ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
