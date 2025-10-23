Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Operasyonda 10 bin 488 sentetik ecza hap, 69 gram skunk, 2 tabanca, bir tüfek ve bir kasatura ele geçirildi.
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.
Operasyonda yapılan aramalarda, 10 bin 488 sentetik ecza uyuşturucu hap, 69 gram skunk, 2 tabanca, tüfek ve kasatura ele geçirildi.
Ekipler, konuyla ilgili 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel