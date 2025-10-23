Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

BURSA'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, önceden belirlenen adreslere 21 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 10 bin 488 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 69 gram skunk, 2 tabanca, 1 tüfek ile 1 kasatura ele geçirildi. Yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber: Yasin KESKİN Kamera: KARACABEY (Bursa),