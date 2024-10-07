Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), –BURSA'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tavşanlı Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Evi gözlem altına alan ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün operasyon düzenledi. Operasyonda Ü.D. (34), Ö.M. (59), K.Y. (45), A.G. (25) ve V.O. (64) gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 171 gram esrar, 30 gram kenevir, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 21 bin 435 TL ve bir miktar döviz ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden A.G. ve V.O., 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak' suçundan, Ü.D., Ö.M. ve K.Y. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan bu sabah adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Ü.D., Ö.M. ve K.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.G. ve V.O. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan tutuklanan K.Y.'nin 'Basit yaralama' suçundan aranması olduğu öğrenildi.