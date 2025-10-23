Haberler

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Karacabey ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, önceden belirlenen adreslere 21 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 10 bin 488 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 69 gram skunk, 2 tabanca, 1 tüfek ile 1 kasatura ele geçirildi. Yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
