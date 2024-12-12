Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yolçatı Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından bu adrese baskın yapan polis, 3 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerlerinde ve evde yapılan aramalarda 1 tabanca, 2 pompalı tüfek, suç geliri olduğu değerlendirilen 1895 lira ve 10 avro ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürüldü.