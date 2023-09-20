Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen uygulama çerçevesinde 811 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, üzerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulunan 11 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, 289 araç sorgulanırken, terk halde çalıntı motosiklet tespit edildi ve 21 araca toplam 49 bin 156 lira ceza kesildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen uygulama çerçevesinde 811 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, üzerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulunan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen uygulamaya Asayiş, Narkotik, Çevik Kuvvet, TEM, KOM, Güvenlik, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla, Gürsu ilçesi ve Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliği bölgesinde yapılan hareketli ve sabit yol uygulamalarında 811 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalanırken, üzerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulunan 11 şahıs gözaltına alındı.

Diğer yandan 289 araç sorgulanırken, terk halde çalıntı motosiklet tespit edildi. 21 araca toplam 49 bin 156 lira ceza kesildi. - BURSA