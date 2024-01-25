Bursa'da Uyuşturucu Kullanan Sanık, Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Bursa'da uyuşturucu kullandıktan sonra annesini bıçakla öldüren sanık, ilk celsede müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, hakkında "canavarca hisle üst soya karşı kasten öldürme" suçundan dava açılan Yakup Babacan (28), maktul Aynur Babacan'ın yakınları ve sanığın avukatı katıldı.

Olay günü gece vardiyasından çıkıp ailesiyle yaşadığı eve geldiğini belirten sanık, evde sentetik uyuşturucu kullandığını anlattı.

Akşam saatlerinde anne ve babasının taksit yatırmak için evden ayrıldığını belirten Babacan, "Dönüşte annemi sokağın başında gördüm. Eve girip ekmek bıçağı aldım. Aramızda hiçbir konuşma geçmedi, kendisini bıçakladım. Madde etkisi altındaydım. Neden bıçakladım bilmiyorum." diye konuştu.

Mahkeme başkanının, Aynur Babacan'ın 20'den fazla bıçak darbesi aldığını hatırlatması üzerine sanık, "Ben karnına 4-5 bıçak darbesi vurmuştum. Diğerlerini hatırlamıyorum." dedi.

Sanığın babası Suphi Babacan da olay günü kanepe taksidini yatırmak için evden çıktıklarını, minibüsten indikten sonra mahallede ses duyduklarını söyledi.

Sesin oğullarına ait olduğunu anladığını kaydeden Babacan, "Ben kalp hastasıyım. Zor yürüyorum. Eşime önden gidip bakmasını söyledim, eşim gitti. Eve yaklaşınca oğlumun, annesini bıçakladığını gördüm. Olduğum yere çöktüm, bayılmışım. Şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Tanıklar ise sopayla vurarak engel olmaya çalıştıkları Yakup Babacan'ın, bir süre sonra kendine gelerek ne olduğunu sorduğunu aktardı.

Mahkeme başkanının, akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporunun bulunduğunu belirtmesi üzerine sanık, askerliğini yaptığını, psikolojik tedavi görmediğini dile getirdi.

Cumhuriyet savcısı sanığın "kadına ve üst soya karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "kadına ve üst soya karşı kasten öldürme" suçundan hükmettiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, takdir indirimiyle müebbet hapse düşürdü.

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde 20 Temmuz 2023'te kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Aynur Babacan'ın, oğlu Yakup Babacan tarafından bıçakla ağır yaralandığını belirlemişti. Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan oğlu tutuklanmıştı.