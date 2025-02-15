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Bursa'da Uyuşturucu İle Yakalanan Sürücü Kovalamaca Sonrası Gözaltına Alındı

Bursa'da Uyuşturucu İle Yakalanan Sürücü Kovalamaca Sonrası Gözaltına Alındı
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Orhangazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

İlçede devriye görevi gören polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Savcılık izniyle arama yapılan araçta 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A'nın (24) emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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