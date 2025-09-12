Haberler

Bursa'da Uygulama Sürücüsüne Taksicilerden Tehdit

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir uygulama üzerinden yolcu taşıyan sürücü, üç taksi şoförü tarafından tehdit edilerek taksi durağına götürülmek istendi. Sürücü, altı aylık çocuğu olduğunu belirterek kendisini bırakmalarını istedi.

BURSA'da, bir uygulama üzerinden yolcu taşıyan sürücünün aracına binen üç taksi şoförü, aracı kendi taksi duraklarına götürüp, sürücüyü polise ihbar etmekle tehdit etti. Sürücü ise "Verin mübarek elinizi öpeyim, beni bırakın. Altı aylık çocuğum var, yapmayınö diyerek taksicilerden kendisini bırakmasını istedi. O anlar, taksicilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 taksici, uygulama üzerinden çağırdıkları sürücünün aracına bindi. Sürücüye, aracı taksi durağı yakınında durdurmasını isteyen 3 şoför, araçtan inerek polisi arayacaklarını söyledi. Bunun üzerine uygulama sürücüsü, "Verin mübarek elinizi öpeyim, beni bırakın. Gözünüzün önünde uygulamayı silerim. Altı aylık çocuğum var, yapmayınö diyerek taksicilerin kendisini bırakmasını istedi. O anlar, taksiciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter! Vatandaş kayda alınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı

Diş hastanesinde skandal! Personel şikayet etti, soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.