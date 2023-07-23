Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Uludağ'ın eteklerinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangına 3 itfaiye, 8 orman aracı ve 1 helikopterle müdahale edildi. Helikopterin su almak için Karapınar'daki göle gitmesi yangının kontrol altına alınmasında etkili oldu. Vatandaşlar da itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Balaban Mahallesi Uludağ'ın eteklerinde başladı. Dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler gelerek alevlere müdahale etti. 3 itfaiye, 8 orman aracı, 1 helikopterle müdahale edilen alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Sarp dik yamaç olduğundan araçlar ve itfaiye ekipleri fazla ilerleyemezken, helikopterin yakın bölge olan Karapınar'daki gölden su alıp kısa sürede müdahalesi etkili oldu.

Vatandaşlar da itfaiye ekiplerine yardımcı oluyor. - BURSA