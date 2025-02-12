Bursa'da Üç Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki üç katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başaran Mahallesi 1. Görgülü Sokak'ta bulunan üç katlı evin çatı kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.