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Bursa'da Üç Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Bursa'da Üç Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki üç katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başaran Mahallesi 1. Görgülü Sokak'ta bulunan üç katlı evin çatı kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
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