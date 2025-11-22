Haberler

Tartıştığı kişiyi tüfekle öldürüp, polislere ateş açtı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi, tartıştığı Erdal Gündüz'ü tüfekle vurarak öldürdü. Kaçan şüpheli, polislere de ateş açarak kaçtığı öğrenildi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde tartıştığı Erdal Gündüz'ü (35) tüfekle vurup kaçan şüpheli, kendisini durdurmak isteyen polise de ateş açtı. Şüpheli kaçarken, Erdal Gündüz hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.30 sıralarında Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Caddede karşılaşan 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile taraflardan biri, yanında taşıdığı tüfekle Erdal Gündüz'e ateş açtı. Erdal Gündüz kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahıyla birlikte olay yerinden uzaklaşan şüpheli, kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerine de ateş açarak kaçtı. Polis ekibinden yaralanan olmazken, Erdal Gündüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
