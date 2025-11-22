Bursa'da Tüfekle Adam Vuran Şüpheli İnegöl'de Yakalandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren İlyas D., kaçtığı İnegöl'de yakalandı. Olay sonrası polislere de ateş açan şüphelinin kullandığı tüfek aracında bulundu.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde tartıştığı Erdal Gündüz'ü tüfekle öldürdükten sonra polislere de ateş açan İlyas D. (37), İnegöl'de yakalandı. Şüphelinin kullandığı tüfek, 41 BAU 794 plakalı aracında, arka koltuğun altına gizlenmiş şekilde bulundu. Şüpheli gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel