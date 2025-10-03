Haberler

Bursa'da Traktör Taşıyan Çekici ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı

Orhangazi'deki trafik kazasında, traktör taşıyan çekici ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde traktör taşıyan çekici ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazada araç içinde sıkışan çekici sürücüsü ekipler tarafından çıkarıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Gölyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 16 F 8512 plakalı çekici aracına traktör yükleyen Ertuğrul Çakır (60), İznik istikametine doğru giderken Gölyaka Mahallesi girişindeki virajda karşı yönden gelen Reis Ülgen (40) yönetimindeki plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ertuğrul Çakır, Reis Ülgen, Alaattin Ülgen (45) ve Mehmet Ülgen yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri de araç içinde sıkışan Ertuğrul Çakır'ı çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasının ardından Çakır ve diğer yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Orhangazi- İznik Güney yolu trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
