Üye Girişi
Haberler
Kahramanmaraş'ta 4.1 şiddetinde deprem

6 Şubat depremlerinde ağır kayıplar veren ilimiz bir kez daha sallandı

 Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi

Rejim karşıtı grup 32 bölgeyi ele geçirdi, 10 bin sivil evlerini terk etti

 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler

"Cami yaptım imam vermediler, karakol yaptım ortada polis yok"
Türkiye'yi sarsan 'sahte dolar skandalı' büyüyor

Piyasaları altüst eden olayda detaylar ortaya çıktı

Bursa'da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bursa'da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya ilçesinde kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü Hüseyin Onat yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Onat hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı kırsal Akköy Mahallesi'nde rampadan inen Hüseyin Onat (41) yönetimindeki 16 DT 229 plakalı traktör, yağış nedeniyle kayganlaşan beton parke yolda kontrolden çıkarak taşa çarptıktan sonra devrildi.

Traktörün devrilmesinden önce atlayan sürücü Onat'ın yaralandığı kaza yerine, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istemesinin ardından jandarma v sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
img

Akaryakıt fiyatlarına zam geldi
img

"Cami yaptım imam vermediler, karakol yaptım ortada polis yok"
img

Bir ilde daha başladı! Caddede, sokakta kamera ile takip ediliyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

DEPREM NEREDE OLDU? 28 Kasım son deprem raporları! MARAŞ'TA DEPREM! Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 28 Kasım Maraş'ta nerede deprem oldu? Seda Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Bakan hangi dizi ve filmlerde oynadı? Sosyal medyaya yaş sınırı mı geliyor? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube yaş sınırı ne olacak? Az önce deprem mi oldu? 28 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Didem Kınalı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı biyografisi! Gültekin Uysal kimdir? Halk Tv konuğu Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli? Gültekin Uysal biyografisi! Masterchef 28 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | Müge Anlı'da Tutku Dilara Kayıkçı bulundu mu, öldürüldü mü? AFAD PERSONEL ALIM BAŞVURUSU | 2024 AFAD personel alım başvurusu ne zaman başlıyor, nereden yapılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.