Bursa'da Traktör Altında Kalan 2 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörün altında kalan çocuk ağır yaralandı.

İddiaya göre, kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde babasının kullandığı traktörün peşinden koşan Hüseyin Batu K. (2), aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.