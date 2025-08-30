Bursa'da Traktör Altında Kalan 2 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün peşinden koşan 2 yaşındaki Hüseyin Batu K., aracın altında kalarak ağır yaralandı. Çocuk, hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörün altında kalan çocuk ağır yaralandı.

İddiaya göre, kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde babasının kullandığı traktörün peşinden koşan Hüseyin Batu K. (2), aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
8 gollü maçta Berke Özer asist yaptı, Lille kazandı

Yanlış duymadınız! 8 gollü maçta Berke'den harika asist
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni sezona damga vuracak ikili! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Yeni sezona damga vuracak ikili! İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.