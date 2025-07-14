Bursa'da Trajik Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

BURSA'nın Kestel ilçesinde demir bariyerlere çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Kestel ilçesi Narlıdere mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne seyir halinde olan Abdulkadir Menteş (26) idaresindeki 35 ZS 650 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil parçalanırken, sürücü yola savruldu. Ağır yaralanan Menteş, olay yerine sevk edilen ambulansla Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Menteş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.