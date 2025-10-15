Haberler

Bursa'da Trafikte Kaza: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde duran trafikte bekleyen otomobillere çarpan bir otomobil, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay anı bir araç kamerasına yansıdı.

BURSA'da otomobilin duran trafikte bekleyen 4 otomobil ile motosiklete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay anı, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İzmir yönünde ilerleyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoğunluk nedeniyle duran trafikte bekleyen 4 otomobil ve 1 motosiklete çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ise başka otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti

MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak

Netanyahu açık açık tehdit etti: Hamas bunu yapmazsa kıyamet kopacak
Yunanistan'a kaçarken yakalanan Ünsal Ban bu kez kaçtı

Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Ünsal Ban kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.