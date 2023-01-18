Bursa'da trafikte drift yapan ehliyetsiz sürücüye ceza uygulandı Güncel Haberler Bursa'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz otomobil sürücüsü ile araç sahibine 36 bin 722 lira ceza uygulandı. Bursa'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz otomobil sürücüsü ile araç sahibine 36 bin 722 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Faruk Baykal Caddesi'nde bir kişinin otomobille drift yapmasına ilişkin kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Ekiplerin, ehliyetsiz olduğu da belirlenen, 16 YAR 16 plakalı otomobilin sürücüsü F.B.Y. ile araç sahibi hakkında toplam 36 bin 722 lira ceza uyguladığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Tragger Bursa Güncel Haberler

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