Bursa'da Trafik Tartışması: Sürücü Direksiyondaki Kişiye Yumruk Attı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sürücü, kendisine yol vermeyen başka bir sürücüye yumruk atarak kaza anını cep telefonu ile kaydeden diğer sürücüler tarafından görüntülendi.
Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte 2 sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce, otomobilinden inen sürücü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği 16 AYK 182 plakalı otomobilin yanına gidip, direksiyon başındaki sürücüye camdan yumruk attı. O anlar, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.