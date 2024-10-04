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Bursa'da Trafik Tartışması: Sürücü Direksiyondaki Kişiye Yumruk Attı

Bursa'da Trafik Tartışması: Sürücü Direksiyondaki Kişiye Yumruk Attı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sürücü, kendisine yol vermeyen başka bir sürücüye yumruk atarak kaza anını cep telefonu ile kaydeden diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

BURSA'da bir otomobil sürücüsü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği sürücüye direksiyon başındayken yumruk attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte 2 sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce, otomobilinden inen sürücü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği 16 AYK 182 plakalı otomobilin yanına gidip, direksiyon başındaki sürücüye camdan yumruk attı. O anlar, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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