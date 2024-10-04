Bursa'da Trafik Tartışması: Sürücü Direksiyondaki Kişiye Yumruk Attı

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte 2 sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce, otomobilinden inen sürücü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği 16 AYK 182 plakalı otomobilin yanına gidip, direksiyon başındaki sürücüye camdan yumruk attı. O anlar, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel