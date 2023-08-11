Bursa'da trafik polisi arıza yapan araca yardım etti

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir trafik polisi, arıza yapan aracın yol dışına alınmasına yardım etti. Polisin örnek davranışı kamera tarafından kaydedildi.

Bursa'da bir trafik polisi arıza yapan aracın yol dışına alınmasına yardım etti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde arıza yapan aracı gören trafik polisi, örnek bir davranışa imza atarak trafiğin aksamaması için vatandaşlarla beraber aracı itti. O anlar kamera ile kaydedilirken, trafik polisinin örnek davranışı takdir topladı. - BURSA