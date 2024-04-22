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Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü defnedildi

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Yasin Aktem'in cenazesi defnedildi. Kazada ağır yaralanan Aktem, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze törenine ailesi, yakınları, sporcular ve öğrenciler katıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün cenazesi defnedildi.

Yasin Aktem (27) yönetimindeki motosiklet, İzmir-İstanbul otobanı Görükle bağlantı kavşağında, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Aktem, kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aktem'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Fethiye Merkez Camisi'ne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Aktem'in cenazesi Fethiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aktem'in ailesi, yakınları, sporcular ve eğitim verdiği öğrenciler katıldı.

Aktem'in kentte faaliyet gösteren MG Spor Kulübünde basketbol antrenörü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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