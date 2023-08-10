Bursa'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Bursa'da Orhaneli-Harmancık yolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan bir yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Aracın içinde sıkışan yaralı ise, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza, Orhaneli- Harmancık yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Ö.'nün kullandığı 16 ABF 137 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 16 KL 859 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılardan biri aracın içerisinde sıkıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA