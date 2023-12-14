Bursa'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, servis sürücüsünün yargılanması devam ediyor

Bursa'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından tutuklanan servis sürücüsünün yargılanmasına devam edildi. Sanık ve avukatları tahliye talebinde bulundu.

Bursa'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından tutuklanan servis sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tamer G, bazı davacılar ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Tamer G, araçtaki kişileri emniyet kemerlerini takmaları doğrultusunda sürekli uyardığını ifade etti. Bir kişiyi bu yönde uyardığında kendisine, "Böyle rahatım" diye cevap verdiğini dile getiren Tamer G, tahliyesini istedi.

Araçta bulunanların emniyet kemeri takması gerektiğine dikkati çeken sanık avukatları da makul tutukluluk süresinin aşıldığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

Sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme heyeti, kusurunun tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Olay

Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda, 12 Haziran'da Tamer G. idaresindeki 16 S 0008 plakalı servis minibüsü, karşı şeride geçerek Volkan K'nin kullandığı 38 RF 383 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti.

Kazada, işçi servisindeki Sibel Demir yaşamını yitirmiş, yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Çekirge Devlet Hastanesinde tedaviye alınan işçilerden Leman Öztürk de müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Servis sürücüsü Tamer G, olayın gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.