Bursa'da Trafik Kazası: Yolun Karşısına Geçen Adam Hayatını Kaybetti

BURSA'da, Selçuk Akgün'ün (40) yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Çalı Yolu'nda meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden Ahmet Ç. yönetimindeki 16 ANT 226 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selçuk Akgün'e çarptı. Akgün metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Selçuk Akgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis tarafından sürücü Ahmet Ç., gözaltına alındı. Selçuk Akgün'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Soruşturma sürerken, kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Akgün'ün otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklendiği ve kazayı görenlerin yardıma koştuğu görüldü.