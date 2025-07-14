Bursa'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Kestel ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Menteş (26) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kadir Menteş (26) idaresindeki 35 ZS 650 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Narlıdere mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç parçalara ayrılırken, sürücü yola fırladı.

Ağır yaralanan sürücü kaza yerine sevk edilen ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Menteş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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