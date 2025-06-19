Bursa'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: 5 Aile Üyesi Bıçakla Yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan kavgada aynı aileden 5 kişi bıçakla yaralandı.

Metin E. (47) idaresindeki 16 RG 955 plakalı otomobil, ???????İsabey Mahallesi'nde karşı yönden gelen F.A'nın (32) kullandığı 16 AC 0082 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin E, eşi Ayşe E. (42) ile oğulları Hüseyin E. (18), Halil E. (17) ve Suat E. (35) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı aile üyeleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın kaçan şüpheli F.A. ile kavga anında yanında bulunan eşi T.A. ve babası R.A. ile kavgaya karışan M.Ç ve M.A. gözaltına alındı.