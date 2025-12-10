TIR, hafif ticari araç ile kamyonete çarparak devrildi; 1 ölü, 3 yaralı (2)
Bursa'da şeker pancarı yüklü TIR'ın hafif ticari araç ile kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Çetin Serbest, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Bursa'da şeker pancarı yüklü TIR'ın hafif ticari araç ile kamyonete çarparak devrildiği kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Çetin Serbest (43), tedaviye alındığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
