TIR, hafif ticari araç ile kamyonete çarparak devrildi; 1 ölü, 3 yaralı (2)

KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'da şeker pancarı yüklü TIR'ın hafif ticari araç ile kamyonete çarparak devrildiği kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Çetin Serbest (43), tedaviye alındığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.