Bursa'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Cipe Çarptı, Sürücü Yaralandı

Bursa'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Cipe Çarptı, Sürücü Yaralandı
İnegöl'de hafif ticari aracın cipe arkadan çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, cipe arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim İ. (36) yaralandı. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim İ. yönetimindeki 16 F 0849 plakalı hafif ticari araç, önünde yavaşlayan Hayrettin P.'nin (61) kullandığı 16 PM 595 plakalı cipe arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
