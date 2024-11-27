Bursa'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi Hicran Sokağı'nda Hasan S. (83) yönetimindeki 16 Y 7282 plakalı otomobil, Paşaören Sokağı'ndan gelen Levent T'nin (43) kullandığı 16 ADH 053 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 16 ADH 053 plakalı otomobil, bir apartmanın bahçe duvarını yıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada hafif yaralanan sürücü Levent T, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.