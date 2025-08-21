Bursa'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 9 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde yayaya yol vermek isteyen sürücünün manevrası sonucu meydana gelen kazada, 1'i bebek 9 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yayaya yol vermek amacıyla duran araca çarpmamak için sürücünün manevra yaptığı otomobil, karşı şeride geçip ciple çarpıştı. 1'i bebek 9 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. 16 BIV 393 plakalı otomobiliyle seyreden Kenan D., iddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermek için yavaşlayan aracı son anda fark etti. Kenan D.'nin çarpmamak için direksiyon kırdığı otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçti ve Ayten M. (36) idaresindeki 34 UZ 3681 plakalı ciple çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Kenan D. ile diğer aracın sürücüsü Ayten M., yanındaki Ömer Yiğit M. (9), Meryem Azra M. (7), Ali Elyasa A. (11), Asım Eren A. (7), İpek Beyza A. (1), Ayşe S. (65) ve Gülşen Sağlam A. (40) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi

Suç örgütü lideri Türkiye'ye böyle getirildi
'Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak' iddiasına yalanlama

Marketlerde Cumhur Reyonu mu kurulacak? Resmi açıklama geldi
Haraç suçlamasıyla gündeme gelen Ufuk Bayraktar'dan flaş savunma

Haraç iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu serbest kalır kalmaz konuştu
Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum

Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu'nun sır gibi sakladığı sevgilisinin kimliği ortaya çıktı

Derin Talu'nun sır gibi sakladığı sevgilisinin kimliği ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.