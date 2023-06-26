Bursa'da trafik kazası: 7 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada, minibüs sürücüsü B.A. ve yanındaki eşi N.A. (60) ile otomobildeki sürücü Ş.E, E.İ.E. (23), H.E. (54), S.A. (75) ve A.A. (87) yaralandı. Yaralılardan Ş.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

B.A. (66) idaresindeki 16 TR 351 plakalı panelvan minibüs ile Ş.E'nin (57) kullandığı 77 ABS 258 plakalı otomobil, Bursa- İzmir kara yolu Seyran Mahallesi mevkisi yakınında çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü B.A. ve yanındaki eşi N.A. (60) ile otomobildeki sürücü Ş.E, E.İ.E. (23), H.E. (54), S.A. (75) ve A.A. (87) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ş.E. ve otomobildeki 4 kişi, Bursa Şehir Hastanesi'ne, panelvan minibüsün sürücüsü ve eşi ise Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ş.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.