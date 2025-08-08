Bursa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde otomobil ve kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu Hamzabey Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Sedat U. (38) yönetimindeki 54 ALK 799 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Muhammet G.'nin (20) kullandığı 54 ACM 208 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Sürücüler ile kamyonetteki Taha U. (10) ile otomobildeki Abdulmanav G. (45), Samet K. (15) ve Enis A. (27) yaralandı. Yaralılar ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir

Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Vazgeçemediğimiz bu sofra tarih olabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı

Kabine onayladı! İsrail ordusu işgale hazırlanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.