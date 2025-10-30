Bursa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçların çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Huzur Mahallesi'ndeki alt geçit girişinde meydana geldi. Yusuf M. (42) yönetimindeki 16 Y 1705 plakalı hafif ticari araç, altgeçitten çıkan Mustafa S.'nin (52) kullandığı 16 CKU 02 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 16 CKU 02 plakalı hafif ticari araç yağmur suyu kanalına girerek dururken, sürücüler ile 16 CKU 02 plakalı hafif ticari araçtaki Leyla M. (39), Nezaket Ç. (51) ve Züleyha D. (46) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),