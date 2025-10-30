Haberler

Bursa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Güncelleme:
İnegöl'de hafif ticari araçların çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, Huzur Mahallesi'ndeki alt geçitte gerçekleşti. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kaza saat 09.00 sıralarında Huzur Mahallesi'ndeki alt geçit girişinde meydana geldi. Yusuf M. (42) yönetimindeki 16 Y 1705 plakalı hafif ticari araç, altgeçitten çıkan Mustafa S.'nin (52) kullandığı 16 CKU 02 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 16 CKU 02 plakalı hafif ticari araç yağmur suyu kanalına girerek dururken, sürücüler ile 16 CKU 02 plakalı hafif ticari araçtaki Leyla M. (39), Nezaket Ç. (51) ve Züleyha D. (46) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

