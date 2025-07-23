Bursa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde bir otomobilin başka bir araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulans gelene kadar çevredekiler tarafından korunmaya alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ara sokaktan çıkan otomobilin başka bir otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekiler, yaralıların güneşten etkilenmemesi için başlarında kartonla bekledi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak'ta meydana geldi. Ara sokaktan çıkan Serap O. (45) yönetimindeki 16 BJT 063 plakalı otomobil, Mutlu B.'nin (34) kullandığı 16 BJP 991 plakalı otomobile yandan çarptı. Savrulan 16 BJP 991 plakalı otomobil, park halindeki 16 KNA 26 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler ile 16 BJT 063 plakalı otomobildeki Gülseher D. (60), Huriye Ö. (47) ve Emine A. (65) yaralandı. Çevredekiler yaralıların güneşten etkilenmemeleri içim ambulans gelene kadar başlarında kartonla bekledi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bulgar bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi

Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dirk Kuyt'tan Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmesine bomba yorum

Kuyt'tan Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmesine bomba yorum: Elenecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.