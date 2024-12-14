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Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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İnegöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Alkollü araç kullanan sürücü ceza aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İbrahim A. (33) yönetimindeki 16 BBH 123 plakalı otomobil, Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı'nda karşı yönden gelen Hacer K. (40) idaresindeki 16 BFG 480 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile 16 BFG 480 plakalı araçta bulunan 8 yaşındaki Feyza K. ve diğer araçtaki Mustafa S. (39) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından yapılan incelemede, sürücü İbrahim A'nın alkollü araç kullandığı tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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