Bursa'da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, İzmir'den tatilden dönen ailenin bulunduğu aracın tıra arkadan çarptığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Bursa - İzmir karayolu üzeri Bursa istikameti Karacabey'in Uluabat Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Bursa - İzmir karayolundan Bursa yönüne seyreden Orhan Çalışkan'ın (46) kullandığı 16 KPD 36 plakalı araç, Uluabat Mahallesi'nde park halinde bulunan ve içerisinde Harun T.'nin (42) uyuduğu 35 BDJ 710 plakalı çekiciye bağlı 35 AJN 345 plakalı dorseye arkadan çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine polis, jandarma, 112 sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. 16 KPD 36 plakalı araçtakiler sıkıştıkları yerden Karacabey itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılırken, otomobil sürücüsü Orhan Çalışkan (46), eşi Serpil Çalışkan (40), kızları Ceyda Çalışkan (16) ve arkadaşı Ceyda Vatansever'in (16) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçtan yaralı olarak kurtarılan Zümral Şengün (17) ve sürücü Orhan Çalışkan'ın oğlu Ramazan Batın Çalışkan (14) ise olay yerinde ilk müdahalelerin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni savcının olay yeri incelemesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası tek şeritten ilerleyen trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, yol kenarına tır ve kamyonların parkları neticesinde bu tür kazaların sürekli yaşandığını belirten vatandaşlar tepki göstererek, yetkililerin duruma el atmalarını istedi. - BURSA