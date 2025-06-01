Bursa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
İnegöl'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü ve yolcusunun aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.
Haydar S. idaresindeki 54 B 0314 plakalı otomobil, Hasanpaşa mevkisinde Alaa Elddin M. (38) yönetimindeki 16 MC 3329 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü, motosiklette yolcu olarak bulunan Visam N. (32) ile Muhammed N. (6) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel