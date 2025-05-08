Hindistan-Pakistan savaşında can kaybı 31'e yükseldi

Komşu ülkelerin savaşı kızışıyor! Bilanço şimdiden korkunç boyutlarda
FED, faizi 4.50 seviyesinde sabit tuttu

Trump'ın baskısı işe yaramadı! FED, faiz kararını açıkladı
İşte eşi tarafından katledilen Bahar Aksu'nun son anları

Çığlıkları caddeyi inletmiş! İşte eşinin öldürdüğü Bahar'ın son anları
Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

Vatikan'da yeni papa seçiliyor! Bacadan çıkan dumanın rengi belli oldu

Bursa'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, Alkollü Sürücü Saklandı

Bursa'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, Alkollü Sürücü Saklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan ve alkollü olduğu belirlenen cip sürücüsü Y.S., çalıların arasında saklanırken bulundu. Soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, otomobil ile karşı yönden gelen cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralı olarak kurtulan ve alkollü olduğu belirlenen cip sürücüsü ise çalıların arasında saklanırken bulundu.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Dutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İznik'ten Orhangazi yönüne seyir halinde olan Ferhat Hoş (33) yönetimindeki 06 EMB 514 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Y.S. (47) idaresindeki 16 BAP 990 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip, yoldan çıkıp zeytin ağaçlarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki kontrollerinde, otomobilin sürücüsü Ferhat Hoş ile yanında bulunan Mesut Hoş (27) ve enişteleri Gürsel Hoş 'un (41) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

ALKOLLÜ CİP SÜRÜCÜSÜ, YARALI ŞEKİLDE KAÇTI

Cip sürücüsü Y.S., kaza yerinde bulunamayınca ekipler tarafından çevrede arama başlatıldı. Yaklaşık yarım saat süren arama sonucunda Y.S. kaza yerine yakın bir bölgede, çalıların arasında saklanırken bulundu. Hafif yaralı olduğu belirlenen Y.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan alkol testinde ise Y.S.'nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Cenazeler, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara'da yakalandı

Vahşice öldürülen kardeşlerin katil zanlısı yakalandı
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.