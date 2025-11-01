Bursa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans yaralıları hastaneye kaldırdı.
Ankara Yolu Caddesi Anadolu Mahallesi'nde B.K. idaresindeki 10 ADZ 041 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen A.E. yönetimindeki 33 AOD 979 plakalı otomobil ve Y.A. yönetimindeki 16 LBY 55 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
