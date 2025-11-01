Haberler

Bursa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ankara Yolu Caddesi Anadolu Mahallesi'nde B.K. idaresindeki 10 ADZ 041 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen A.E. yönetimindeki 33 AOD 979 plakalı otomobil ve Y.A. yönetimindeki 16 LBY 55 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
