Bursa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında İnegöl-Domaniç yolu Gündüzlü Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Seyir halinde olan Hasan K. (59) yönetimindeki 43 RT 478 plakalı otomobil, Gündüzlü Mahallesi'nden yola çıkan İsmail T. (52) yönetimindeki 16 BIR 076 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçların savrulduğu kazada sürücüler yaralanmazken, 16 BIR 076 plakalı otomobildeki yolcular Nurhayat E. (27) ve Yusuf T. (28) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.