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Bursa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mehmet Emin Ç. idaresindeki 16 N 7492 plakalı otomobil, Altıparmak Caddesi'nde karşı yönden gelen Harun D'nin kullandığı 34 BAY 078 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan Hatem Ç. ile Hatice A. yaralandı.

Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi.

Trafik polisleri, tramvay yolundaki kazalı otomobili iterek yol kenarına çekti.

Hatem Ç'yi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan temizlik görevlisi ve bir vatandaş, otomobilin sıkışan kapısını gerdirerek açtı.

Vatandaşların yardımı ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çıkarılan Hatem Ç. ile Hatice A, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel

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