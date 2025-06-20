Bursa'da Trafik Kazası: 13 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

Bursa'da Trafik Kazası: 13 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Kestel ilçesinde, kontrolünü kaybeden otomobil bisikletli 13 yaşındaki Murat Mehmetoğlu'na çarptı. Mehmetoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü yaralandı.

BURSA'nın Kestel ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bekleyen bisikletli Murat Mehmetoğlu'na (13) çarptı. Mehmetoğlu yaşamını yitirirken, dereye uçan otomobilde sıkışan sürücü ise yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kale Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki 11 ABU 417 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bisikletiyle bekleyen Murat Mehmetoğlu'na çarpıp, Mandıras Deresi'ne uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Murat Mehmetoğlu ise Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Mehmetoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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