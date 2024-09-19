Bursa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden otomobil zeytinliğe girdi ve 3 zeytin ağacına çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bülent S. (48) idaresindeki 77 ACF 751 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolu Kerametaltı mevkisinde kontrolden çıkarak zeytinliğe girdi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, 3 zeytin ağacına çarparak durabildi.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Bülent S, ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.